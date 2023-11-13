KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 00:32
Kpss a grubu

Merhabalar, Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Kpss a grubu için çalışmayı düşünüyorum. Online kurs aldım ama bu alan derslerinde hiç temelim yok. Sizce sınava 8 ay kalmışken yetişir mi konular? Sınavdan 80-85 almak için günde kaç saat çalışmalıyım, tecrübesi olan varsa bilgilendirebilir mi

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