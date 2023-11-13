KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 02:28
Kariyer uzmanlığı güvenlik soruşturması hakkında yardım lütfen

Arkadaşlar artık az çok otel kayıtlarının hakim-savcılıkta elenme sebebi olduğunu öğrendim ve kabullendim yapacak bir şey yok çünkü bende 2 kez geçmişte kız arkadaşımla aynı odada konaklamıştım bir kaç günlüğüne fakat bu durumun DHMİ,Ticaret Bakanlığı vs. gibi bakanlık veya kurumlarda müfettiş ve uzman yardımcılığı kadroları için sıkıntı yaratıp yaratmadığını merak ediyorum ve bu şüphe artık beni çok zor duruma sokuyor,ders yapamamaya başladım.Lütfen bilgisi veya görüşü olan benimle paylaşırsa çok memnun olurum.

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