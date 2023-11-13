Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


13 Kasım 2023 07:57
Acil yardım! Öğretim görevlisine arşiv araştırması mı güvenlik soruşturması mı yapılıyor?

Merhabalar. Devlet üniversitelerine öğretim görevlisi olarak atanma için hangisi yapılıyor acaba? Arşiv araştırması 30 güvenlik soruşturması 60 gün sürüyormuş. Demek ki bu ikisi farklı içerikte ve farklı kurumlara başlayacak memur adaylar için yapılıyor. Güvenlik soruşturması daha detaylı bir araştırma sanırım. Arşiv araştırması da o kadar detaylı değil. Bu durumda e-devletten alınan adli sicil kaydı ve ya adli arşiv kaydı yoktur yazısından ne farkı var? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.

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