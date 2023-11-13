Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 08:04
Gaziantep. Derece Kademe

İyi günler arkadaşlar. Gaziantep'te görev yapıyor olup derece kademe bekleyip gelmeyen var mı? Gelmediği durumda be yapmalı? İdareci müdürlük yapıp gönderecek diyor, daha bekliyoruz ama bir şey yok. Ekim ayında gelmesi lazımdı normalde.

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