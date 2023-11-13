Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Kasım 2023 08:57
Jandarma çalışma sistemi

Ne yazikki gün gelmiyorki bazı devlet memurları kendi maaşını jandarma ile kıyaslandığında hale gelmesin onlara cevabım şu. hafta sonlarını çıkardığımız da kalan 20 gün diyelim sıradan bur memur 20*8= 160 saat çalışır. jandarma ise ayda ortalama 7 nobet tutuyor. 24*7=168 yani anlayacağınız sadece bazilari gibi parasini almadigimiz nobetle bile düz memurun mesai saatini geçiyor jandarma kalan normal mesaisini saymıyorum bile

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