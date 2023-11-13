Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2023 09:10
İşçiden memuriyete

bir kamu hastanesinde 11 yıl taşeron 5 yılda sürekli işçi pozisyonunda toplam 16 yıl veri giriş elemanı olarak çalıştım. sağlık bakanlığı na bağlı bir hastaneye 3 ay önce 4b li sağlık teknikeri tıbbi sekreter olarak atandım. sorum şu kadroya geçtikten sonra hizmet birleştirmesi olabilirmi? derece kademe düşmesi açısından ve 10 yılın üzerinde hizmetim olduğu için 30 gün izin hakkım olabilirmi?

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