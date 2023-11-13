Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 09:12
Seminer videolarını izlediniz mi?

Ben izledim. uzun, sıkıcı, ruhsuz ve okulda dinlemesine de gerek yokmuş zaten.. evden de gayet sıkılıyormuşuz.. ismi de oldukça manidar MEB BİRİM AMİRLERİNİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ.. Keşke bilmediğimiz bişeyler anlatsaydınız..


beyazdag06
Aday Memur
13 Kasım 2023 09:22
Hocam hergün mü izlememiz gerekiyor?

Elifffff1
Aday Memur
13 Kasım 2023 09:25

13-17 Kasım diye belirtmişler hocam. Bu aralıkta ne zaman dinlerseniz dinleyin farketmez. Ben sabah okuldan mesaj gelince izledim ilk üç bölümü.. kalanları da haftaya yayacağım.

beyazdag06, 2 saat önce
Hocam hergün mü izlememiz gerekiyor?

beyazdag06
Aday Memur
13 Kasım 2023 09:26
Teşekkür ederim hocam
Elifffff1, 2 saat önce

13-17 Kasım diye belirtmişler hocam. Bu aralıkta ne zaman dinlerseniz dinleyin farketmez. Ben sabah okuldan mesaj gelince izledim ilk üç bölümü.. kalanları da haftaya yayacağım.


ashil13
Genel Müdür
13 Kasım 2023 10:51

orada 6 tane video var. aç hepsini izle veya her gün bölerek izle...

beyazdag06, 2 saat önce
Hocam hergün mü izlememiz gerekiyor?
Toplam 4 mesaj

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