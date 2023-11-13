Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 10:55
Norm kadroyu okul belirlemesin

Norm kadro e okuldaki derslerden otomatik olarak çekilmelidir, norm kadro sayısı belirlenirken okul ihtiyaç olduğu halde açık göstermiyor veyahut tam tersi ihtiyaç olmadığı halde fazla sayı girebiliyor çünkü 1 ders saati normu değiştirebiliyor, esasında bu yapılan orada görev yapanların istediği doğrultusunda oluyor ancak tayin istemek isteyenlere bize haksızlık, normu açığı olmadı gereken okullar açık göstermemiş, bu norm belirlenmesi değişmeli, bakanlık otomatik norm belirlemeli


Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:28

Konunun herkes için önemli olduğunu düşünüyorum, bir çok haksızlığı engelleyecek bir uygulama olur eğer normlar otomatik belirlenir ise ayrıca norm güncelliği de yılda 1 olmaktan çıkmış olur


Kitap Dünyası
Memur
13 Kasım 2023 12:45

Maalesef bazı okullarda idareciler arkadaşlarını ücretli olarak derse sokuyorlar. Adamın maddi durumu iyi ama bir de ücretli öğretmenlik yapıyor. Ayrıca derse girmeyip çay kahve içenleri de var. Bu duruma Milli Eğitim el atıp norm konusunu tamamen kadrolu öğretmenlerle halletmeli. Görevini layıkıyla yapan ücretlilere lafım yok bu arada

Prettyhatun, 2 saat önce

Konunun herkes için önemli olduğunu düşünüyorum, bir çok haksızlığı engelleyecek bir uygulama olur eğer normlar otomatik belirlenir ise ayrıca norm güncelliği de yılda 1 olmaktan çıkmış olur


melcea
Genel Müdür
13 Kasım 2023 12:47

Normu okul nasil belirliyor? Ders sayisi giriliyor, normu bakanlik belirliyor zaten. Ayrica da ogretmenlere teblig ediliyor, imzalatiliyor. Varsa bir hata itiraz edersiniz.


Kitap Dünyası
Memur
13 Kasım 2023 12:51

Normu kim belirler?

MADDE 24- (1) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.

Hocam bu şekilde belirtilmiş norm kadro belirlenmesi.

melcea, 1 saat önce

Normu okul nasil belirliyor? Ders sayisi giriliyor, normu bakanlik belirliyor zaten. Ayrica da ogretmenlere teblig ediliyor, imzalatiliyor. Varsa bir hata itiraz edersiniz.


Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:51

Ya siz her konuya beden böyle anlamsız yorumlar yapıyorsunuz acaba? Gidip başka okulun idaresine mi itiraz edeceğim tayin gelemiyorum diye? Ordakiler zaten durumdan memnun, fazla ek ders almak için kadro az gözüksün istiyorlar, ayrıca ders sayıları belirliyor ama orda seçmeli dersler rehberlik bir çok şeyi okul ister giriyor ister girmiyor, sürekli böyle boş konuşuyorsunuz

melcea, 1 saat önce

Normu okul nasil belirliyor? Ders sayisi giriliyor, normu bakanlik belirliyor zaten. Ayrica da ogretmenlere teblig ediliyor, imzalatiliyor. Varsa bir hata itiraz edersiniz.

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