Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 10:57
Ek ders değişikliği maaşa nasıl yansır ?

Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ek ders değişikliği ücrete nasıl yansıyacak . Bilmediğim için soruyorum. Teşekür ederim.


ice.mann
Aday Memur
13 Kasım 2023 10:57

Maaşa değil tabi maaştan kastım ek ders ücretine.


RadikalIl ve Sertt
Aday Memur
13 Kasım 2023 11:00

'Bilmediğim için soruyorum.'


ice.mann
Aday Memur
13 Kasım 2023 11:00

Ben öğretmen değilim çünkü. Nesi garip bunun ?

RadikalIl ve Sertt, 3 saat önce

'Bilmediğim için soruyorum.'


tugruldonmez
Aday Memur
13 Kasım 2023 11:52

Öğretmen değilsen ögretmenlerin ek dersini neden merak ediyorsun???

ice.mann, 3 saat önce

Ben öğretmen değilim çünkü. Nesi garip bunun ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Kasım 2023 12:14

İşsiz belli ki öğretmen sayfalarında takiliyor


85200258
Genel Müdür
13 Kasım 2023 12:16
belki öğretmen adayı. Belki eşi ogretmen maaşını hesaplamaya çalışıyor. Devlet sırrı mi ek ders ücreti?
tugruldonmez, 2 saat önce

Öğretmen değilsen ögretmenlerin ek dersini neden merak ediyorsun???


Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:43

Bizim ek dersimiz artmadı ücretli öğretmenlerin ki arttı, şöyle yansır, aldığı ücret yüzde 25 fazla hesaplanıcak, ek ders ücreti


ice.mann
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:46

Hay Allah razı olsun hocam.

Bunları düşünemeyecek kadar içlerinde kötülük barındırıyor insanlar maalesef. Sanki buraya sadece öğretmen olanlar girebilir.

İstediğim konuda yazarım,sorarım kime ne. Kimseye hakaretim yok kötü lafım yok.

85200258, 2 saat önce
belki öğretmen adayı. Belki eşi ogretmen maaşını hesaplamaya çalışıyor. Devlet sırrı mi ek ders ücreti?

Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:47

Yorumumu düzeltiyorum, kararı okumamıştım haberlerde gördüğüme göre yorum yapmıştım. Biraz önce okudum şu şekilde olacakmış, ger 2 saate 1 artı ek ders ödenecekmiş. Yani 30 saat derse giren ücretli öğretmen 45 saat ek ders alıcak. 20 saat derse giren 30 saat ek ders alıcak şeklinde hasaplanıcak

Prettyhatun, 1 saat önce

Bizim ek dersimiz artmadı ücretli öğretmenlerin ki arttı, şöyle yansır, aldığı ücret yüzde 25 fazla hesaplanıcak, ek ders ücreti


ice.mann
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:47

Sana ne ? Tekrar söylüyorum. Sana ne ??

tugruldonmez, 2 saat önce

Öğretmen değilsen ögretmenlerin ek dersini neden merak ediyorsun???


ice.mann
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:51

Teşekkür ederim hocam bilgilendirme için.

Prettyhatun, 1 saat önce

Yorumumu düzeltiyorum, kararı okumamıştım haberlerde gördüğüme göre yorum yapmıştım. Biraz önce okudum şu şekilde olacakmış, ger 2 saate 1 artı ek ders ödenecekmiş. Yani 30 saat derse giren ücretli öğretmen 45 saat ek ders alıcak. 20 saat derse giren 30 saat ek ders alıcak şeklinde hasaplanıcak


Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 13:03

Sonuç olarak yine hesaplayınca yüzde 25 e geliyor tabi siz anında hesaplamışsınızdır :))) ilk yorumum da doğru oluyormuş:)) rica ederim :)

ice.mann, 1 saat önce

Teşekkür ederim hocam bilgilendirme için.

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdarecilerin derse girmemesiÖğretmenlerin boykotla, toplumun yerli tüketimine geçişine destek vermesiMüdür yardımcıları hiç bir iş yapmıyorEk ders ücretine zam Ek ders değişikliği maaşa nasıl yansır ?Normal ders ücreti niye ısrarla artmıyor ???memurlar net oldu reklamlar netDayakçı Öğretmen'in Dayak YemesiAtatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızUzun Sürelş Rapor.

Sözlük

yanardağ patlaması 1 başağrısı 2 kurt 1 atatürk'e hakaret etmek isteyen devlet memuru 2 saçını boyatan erkek 2 zerre i miskal 2 ulaşgkc 1 Ruhsal yorgunluk 3 cam silmek 2 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 3

Son Haberler

İstiklal Caddesi saldırısında 6 tahliye2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıYÖK'ten lisansüstü tez yazım dili hakkında karar!Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi