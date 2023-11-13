Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2023 11:15
Hizmet birleşimi

merhaba,

30.05.2023 tarihinde tıbbi sekreter olarak atandım daha öncesi aynı branşta özel hastanede 3 yıl çalışmışlığım var bu ve 1 yıl er olarak yaptığım askerlik sürecini hizmet birleştirimi yapabilir miyim

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