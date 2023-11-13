Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2023 11:15
Hizmet birleşimi

merhaba,

30.05.2023 tarihinde tıbbi sekreter olarak atandım daha öncesi aynı branşta özel hastanede 3 yıl çalışmışlığım var bu ve 1 yıl er olarak yaptığım askerlik sürecini hizmet birleştirimi yapabilir miyim


Saceva
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:37
Askerlik süreniz hizmet birleştirmesi yapamazsınız. Özel sektör yapılmıyor. Hatta aynı konuda geçen abim yapamaya çalıştı olmadı.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engelli Yakınından Dolayı TayinHizmet birleşimiBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarÖzel bankada geçen süreMemuriyetten Önceki Yedek Astsubaylık4b liyken başka alıma başvurmakSeçim nedeniyle kadroya gecenler

Sözlük

Demir eksikliği 3 elinin körü 3 cam silmek 2 Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 1 Zerengökçe 5 başağrısı 2 saçını boyatan erkek 2 ulaşgkc 1 40 yaş sendromu 3 insan sarrafı 2

Son Haberler

İstiklal Caddesi saldırısında 6 tahliye2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıYÖK'ten lisansüstü tez yazım dili hakkında karar!Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi