30.Dönem POMEM

artık çok kolay girilebilen bir meslek oldu boy kilo ve sağlık durumun iyiyse girebiliyorsun geri kalan donanıma bakan yok. Yani bu kadar kolay girilen yerden o kadar da kolay çıkarılırsın. Tabi nasipten ötesi yok

artık çok kolay girilebilen bir meslek oldu boy kilo ve sağlık durumun iyiyse girebiliyorsun geri kalan donanıma bakan yok. Yani bu kadar kolay girilen yerden o kadar da kolay çıkarılırsın. Tabi nasipten ötesi yok