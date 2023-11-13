Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 11:28
30.Dönem POMEM

şuanda devlet hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışmaktayım 30.dönem pomem kazandım babamın sağlık sorunları sebebiyle katılış gerçekleştiremedim gelecek sene pomem sınavlarına girmemde herhangi bir sakınca olur mu ?


dryddddddd
Aday Memur
13 Kasım 2023 11:54
gidin başka iş yapın

kiziroglu.
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:15
artık çok kolay girilebilen bir meslek oldu boy kilo ve sağlık durumun iyiyse girebiliyorsun geri kalan donanıma bakan yok. Yani bu kadar kolay girilen yerden o kadar da kolay çıkarılırsın. Tabi nasipten ötesi yok

kiziroglu.
Aday Memur
13 Kasım 2023 12:16
Bir de bu kadar yoğun çalışmayla başka bir iş yapsan daha fazla kazanırsın
Toplam 3 mesaj

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