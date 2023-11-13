Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Kasım 2023 11:56
İşçinin (taşeron personel) birim sorumlusu olması

Merhaba yeni başladığım birimde 6 tane işçi çalışıyor ve tek 657 personel benim şuan. Birim sorumlusu şuan sadece benim gelme gitme saatlerime işime vs takmış durumda. Zaten gelmeden önce de Memur gelecek buraya koltuğumuzdan edecek vs muhabbetleri dönmüş. Sorum şu işçi, 657 memurun amiri olabilir mi? idare tarafından insiyatif kullanılıp daha önce kendi aralarında sorumlu olarak onu seçmişler. ama bu durum ben sırf 657 olduğum için aralarında farklı baskılar görmemi sağlıyor. Diğerlerine göre daha çok kontrol edildiğimi hissediyorum. Kendi aralarında değişik bir mobinge maruz kalıyorum. Konu hakkında bilgisi olan yazsın lütfen


Mastakillah78
Memur
13 Kasım 2023 13:01

Konunun maaşla ilgisi yok ama cevap vereyim.

Sürekli İşçi kadrosunda yer alan Büro Görevlisi veya Temizlik Görevlisi 657 sayılı DMK'ya tabi memur veya hizmetli kadrosunda görev yapan personelin amiri olamaz. Bununla ilgili DPB'nın görüşü de mevcuttur.

Sizin girişinizi çıkışınızı kontrol edemez, iş ve emir talimat veremez, disiplin hukuku yönünden herhangi bir yaptırım yapamaz.

Memurun disiplin hukukunu 657 sayılı Kanun güvence altına almıştır. 4857 sayılı Kanuna tabi biri size emir veremez.

Size emir verecek unvanlar bağlı olduğunuz kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yazar.

Tavsiyem çok fazla sallamamız. Tarafınızdan savunma vs isterse herhangi bir yazılı sözlü cvp vermemeniz.

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