Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 12:03
24 kasım büyük gün

arkadaşlar acaba 30 bin üstü öğretmen alımı gerçekleşir mi ?


kozmiktarihci
Şube Müdürü
13 Kasım 2023 12:12

40 bin


kamuz01
Memur
13 Kasım 2023 12:21

inşallah hocam birde mülakat kaldırılırsa tadından yenmez

kozmiktarihci, 2 saat önce

40 bin


Kitap Dünyası
Memur
13 Kasım 2023 12:47

Mülakatın her sistemde kalkması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki genç, donanımlı bir öğretmen heyecan yaptı ve mülakatta çok iyi ders anlatamadı, bu durum onun kötü öğretmen olduğunu göstermez ki. İstediği kadar objektif kriter olsun. Eskisi gibi puan üstünlüğüne göre olmalı her şey

kamuz01, 2 saat önce

inşallah hocam birde mülakat kaldırılırsa tadından yenmez


kamuz01
Memur
13 Kasım 2023 13:18

birde sayın bakan ben kul hakkı yemem diyor sanki bütün mülakatları kendi yapacak. Milli eğitim bakanımızın rektör olabilmesi için kanun bile değiştirilmiş kul hakkı yemeyen bakanımızın torpili kadar güçlü torpil görmedim ben

Kitap Dünyası, 1 saat önce

Mülakatın her sistemde kalkması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki genç, donanımlı bir öğretmen heyecan yaptı ve mülakatta çok iyi ders anlatamadı, bu durum onun kötü öğretmen olduğunu göstermez ki. İstediği kadar objektif kriter olsun. Eskisi gibi puan üstünlüğüne göre olmalı her şey

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