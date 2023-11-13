Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Kasım 2023 12:03
Jandarma ve kadrolu sağlık personeli eş durumu

Merhaba, ben kadrolu sağlık personeliyim ,eşim jandarma uzman çavuş. Evlendiğimizde eşim doğuda çalışıyordu ben eş durumuyla yanına geldim, halen doğudayız. Gelecek yıl batı tayinimiz olacak batıya gideceğiz, batıdaki süremiz dolduktan sonra kendi memleketimiz harici yine batıda farklı bir şehire önce ben tayinimi istesem ardından eşim benim yanıma eş durumu tayini isterse bu onaylanır mı

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