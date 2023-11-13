Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 12:46
Silah Alış ve Satış

Beylik silahlarımız dışında silah almak istediğimizde süreç nasıl ilerliyor? Çalıştığımız şube idari bürosu ile fişek almak için aldığımız gibi kağıt mı alıyoruz sağlık için kontrol ,belli sınıftaki silahlar vs başka bir şey var mı?


akbey aslan
Şef
13 Kasım 2023 13:22
ikinci silah almak için bağlı bulunduğunuz il yada ilçe emniyet silah ve patlayıcı maddeler şubesine başvuru yapıyorsun orda süreci anlatirlar
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