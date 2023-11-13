Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


13 Kasım 2023 13:23
O'nun Şanı

O'nun Şanı

-

Yâ Bâkî entel Bâki güzeldir Şâh-ı Sâkî

Klima çalışır, kapı açık özledim sanki

-

Heskeste rüyada görmüş, benden eksik kaldı

Döndüm döndümde içim yöneldim birdik sanki

-

Yâ Bâkî entel Bâki güzide Şâh-ı Sâkî

Orkidem cananım gönlümü kapladı sanki

-

Toprak tadı damağımda, yine sıkıştırdı

Menzil köyü gülleri yine dertli sanki

-

Meczup Barış

Çok Yazılan Konular

Tersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...Şu An Ne Dinliyorsunuz?İzmaritHislerimizin Ritimlerdeki İzdüşümüİzlemeye Değer Film ÖnerileriMüziğin GüncesiOzanlardan seçkiler...

Sözlük

Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1 Ruhsal yorgunluk 3 algının fenomenolojisi 3 Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 1 kurt 1 arge 1 karga 2 Demir eksikliği 3 aşti 1 ulaşgkc 1

Son Haberler

İstiklal Caddesi saldırısında 6 tahliye2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıYÖK'ten lisansüstü tez yazım dili hakkında karar!Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi