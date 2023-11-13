Fikir danışma

Herkese merhabalar

ÖYP'li araştırma görevlisiyim ve doktoram bitmek üzere. Kadromun bulunduğu üniversitede bölümüm kapatıldı ve kadrom benimle alakası olmayan ve yine aktif olmayıp (öğrenci alımı yok ve alabilecek gibi görünmüyor) bir bölüme aktarıldı. Eşimin kadrosu farklı bir üniversite'de fakat bu üniversitede de benim bölümüm yok. Çare olarak meslek yüksek okullarına baktım fakat yaklaşık 2 yıldır YÖK'ün meslek yüksek okullarına doktor öğretim üyesi kadrosu vermediğini gördüm. Bir kaç sorum var cevaplayabilirseniz çok sevinirim.

1-) YÖK'e gidip durumumu aktarsam acaba eş durumuna dair bir faydaları olabilir mi ?

2-) Kadromun bulunduğu üniversitede bölümümün açılma ihtimali yok hatta şu an başka hiçbir üniversitede böyle bir ihtimal yok desem yeridir. Bu nedenle hak kazansam bile doktor öğretim üyesi kadrosu vermeme hakları var mı?

3-) Bu tür gerekçeler mazeret gösterilerek mahkemeye gitsem, zorunlu hizmeti iptal ettirebilir miyim (yani daha önce buna benzer örnekler var mı ? aradım ama bir örnek göremedim)

Bu madde en kötü ihtimaller için

4-) Diyelim ki tüm olumsuzluklar üstüste geldi ve kadromun bulunduğu üniversite de kaldım, akademik çalışmalarıma devam etmek kaydıyla kadromun bulunduğu üniversiteye sadece haftada 1-2 gün gitsem bana sorun çıkarabilirler mi? Kadromun bulunduğu üniversite ile görüştüm ve benim gibi bölümü kapatılan bir çok kişi mevcut olduğu için bırakın idari görev vermeyi diğer bölümlerin temel derslerine bile giremeyeceğim.