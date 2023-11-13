Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 14:52
Kavga soruşturma

Daha önce ekiple birlikte yasaklı madde aldığımız 3-4 şahıs ile alkollü bir mekanda denk geldik. Şahıslar mekandan zorla çıkartmaya çalıştılar. Bunun üzerine alkollü mekanın dışında aramızda arbede oluştu. Bu konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiş ifade vereceğim. Daha önce böyle bir durum yaşayan oldu mu? Merak ettiğim böyle bir konuya müfettiş görevlendirilmesi normal mi ?


Kesinbilgi42
Memur
13 Kasım 2023 14:59
ayrıca konuyla ilgili de savcılık makamından takipsizlik kararı çıktı benim adıma

sinanpolat22
Memur
13 Kasım 2023 15:48
arbede derken? sahislarda darp mevcut mu

SorunsuzHayat
Memur
13 Kasım 2023 15:49

Normal kardeşim bişey çıkmaz takma kafana sen şikayetçi olmuşsundur zaten karşı taraf düşünsün sen düşünme


Kesinbilgi42
Memur
13 Kasım 2023 15:50
şahıslarda darp var ancak meşru müdafa dahilinde. kamera görüntüleri mevcut saldıran onlar
sinanpolat22, 1 saat önce
arbede derken? sahislarda darp mevcut mu

sinanpolat22
Memur
13 Kasım 2023 16:02
kamera goruntusu varsa ve abartili bir mudahale yoksa sorun cikmaz
Kesinbilgi42, 1 saat önce
şahıslarda darp var ancak meşru müdafa dahilinde. kamera görüntüleri mevcut saldıran onlar
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