Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 15:01
Ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler arasında ayrımcılık

Programlar şu şekilde:

Haftalık 20-22 dersi olan altı öğretmeninin dersleri 3 güne alınmış. (Okulun bulunduğu ilçeden farklı ilçelerden bazıları il merkezinden geliyorlar.)

Haftalık 15 dersi olan iki öğretmenin dersleri 4 güne alınmış. (İl merkezinden ilçeye geliyorlar.)

Bariz bir adaletsizlik var. Bu konuda yapılması gereken nedir sayın hocalarım?


uzmanmidegilmi
13 Kasım 2023 15:04

Öğretmenlerden hiçbirinin süt izni, sağlık mazereti vb bir durumları yok.


uzmanmidegilmi
13 Kasım 2023 15:06

Konuşun diyecek arkadaşlar için belirteyim: Biz yazarız siz yaparsınız deniyor.


Prettyhatun
Aday Memur
13 Kasım 2023 16:06

Malesef bu ayrımcılık hep var, okul idareleri her konuda sınırsız yetkileri var gibi davranıyor, okul idareleri çok daha fazla denetlenmeli, mobing yapanlara adaletsizlik çok ağır cezalar verilmeli yoksa değişmesi zor

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