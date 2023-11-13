Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 15:47
D dilimi geri dönüş
ben hastalıktan (psikolojik değil) D dilimi alıp GİH e geçtim. şimdi 2 yıl dolmadan dönmek istersem D dilimi aldığım bölümden C dilimi alsam yeterli oluyor mu yoksa bütün bölümlerden yeniden mi rapor almam gerekli

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