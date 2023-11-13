Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2023 16:14
Kadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.

Merhaba, sözleşmeliden kadroya nisan ayında geçtim. Öncesinde 1.5 yıl kadar sözleşmeli çalışmam kadroya geçtikten sonrada günümüze kadarda 6-7 ay çalışmam var. Normalde çalışmaya devam etseydim 2024 Ocak ayında 20 gün yıllık izin hak edecektim. Ancak yakın bir vakitte istifa edip sözleşmeli bir pozisyona geçeceğim inş.

Sözleşmeli pozisyona Ocak-Şubat gibi geçebileceğimi düşünüyorum. Yıllık izin konusunda 1 yıl bekleyip 2025 ocak-şubat gibi mi hak edeceğim yoksa geçmişteki çalışmam sayesinde hak edebiliyor muyum? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.

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