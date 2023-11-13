Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2023 17:51
İstifa Talebinin Onaylanması

Adalet Bakanlığı CTE, usulüne uygun istifa talebinin kuruma verilmesinin ardından takribi ne kadar sürede bakanlık istifayı onaylıyor? Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Bakanlıktan bakanlığa süreler değişmekteymiş.

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