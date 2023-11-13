Raporlu/İzinli Olan Ögretmenin Sınıfı

Arkadaşlar, 9 yıldır ilce emrinde sınıf öğretmeniyim.Bu süre zarfında gorevlendirildigim okul idarelerinden okul kadrosunda olmadığım için fikirlerimi ifade ettiğimde " Maaş karsiligina düşersin, görevlendirmeni en uzak yere yaptırırım " gibi cümleler duydum.Yapıldığı da oldu.Bu sene görevlendirme olduğum okulda Destek Egitim Sınıfında görev alıyorum.Okul idaresi benim dersim varken, öğrencim sınıftayken raporlu olan ögretmenin sınıfına beni görevlendiriyor.(sözel olarak)Benim diğer sınıflara giren öğretmenden ne farkım var? Onu bilmiyorum inanın.

Müdürüme durumu anlattım.Sınıfımda ögrencim varken bu gorevin uygun olmadigini söyledim.Benim kimseden farkli olmadigimi, herkes giriyorsa benim de bos olan sınıflara girecegimi, aksi takdirde maas karsiligina dusecegimi ifade etti.Nöbetci ögretmenin sorumluluğunda olduğunu, kendiminde %45 engelli ( sürekli ) olduğumu ve bu görevden muaf oldugumu belirttim.

MADDE 44 ? (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744)(13) (Ek:RG-10/7/2019-30827) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır

Bu yönetmeliği içeren bir dilekçe yazacağım tatil dönüşü.Durum belli zaten maaş karsiligi...Ben uzun yıllar ilce emrinde olacağım hizmet puanim düşük.Hep bu durumu yaşayacak mıyım? Kuralına uygun olanı isteyince başıma ne geleceğini bilmek meslekteki verimliliğini de etkiliyor artık.Ne yapabilirim?