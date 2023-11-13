Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2023 19:04
2024 iller arası tayin?

2024 Haziranda iller arası tayin hakkım olacak istanbula gitmek istiyorum 4600. şu an puanım o zaman tahminimce 6000lerde olacak sizce gidebilir miyim?

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