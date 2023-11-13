Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 19:18
özel güvenlik
özel güvenlik olmam için e-devletten başvurabilir miyim yoksa emniyet genel müdürlüğüne mi gitmem gerek

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