Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2023 19:29
ikmden üniversite büro personelliğine geçiş?

Arkadaşlar merhaba konu başlığındaki yazan husus sözleşmeli ikm iken sözleşmeli üniversite büro personelliğine kazanılması halinde geçilebilir mi böyle birşey yapan var mı bilgisi olan varsa yazar mısınız?

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