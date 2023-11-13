KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Kasım 2023 20:17
Üniversitede destek personeli olmak hakkında

İki ayrı üniversiteye başvuracağım, 60 puanla alıyor 74.4 puanım var. Çalışma şartları nedir, kaç gün çalışırlar ve maaş ne alırlar? Kurum içinde yer değişimi ilerleme olur mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim lütfen

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