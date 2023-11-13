Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 21:01
rapor sorusu

Beyler 2023 yılında 9 gün rapor aldım ancak sisteme işlenmedi işe gittim.... şuan 40 gün rapor alabilirmiyim tekrar Not10 ar günlük tek hekim raporu Alacam

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