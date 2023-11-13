Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Kasım 2023 21:48
İdari Soruşturma Süresi Hk. (konu taşındı)
arkadaşlar adli soruşturma sürecinde olup (soruşturma süreci tamamlanmadan) idare tarafindan idari açılan dava sebebiyle meslekten ihraç olunabilir mi? 2.sorum idare tarafından açılan dava nekadar sürer ( itiraz süresi ile beraber) ve açılan dava sebebiyle meslekten ihraç olursak (Oyak veya diğer tazminatları alabiliyor muyuz? cevaplarsanız sevinirim.( konuyu taşındı.)

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