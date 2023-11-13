2024 KPSS YE GİRECEK 1989 DOĞUMLULAR

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!!!Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımıEğitim yoluyla destek personelinden adliyeye geçişGSB Promosyon2.yedeğe sıra gelme ihtimali var mı?Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimitarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi