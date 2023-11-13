Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Kasım 2023 21:57
2024 KPSS YE GİRECEK 1989 DOĞUMLULAR

Merhaba;

2024 yılında 1989 doğumlular 35 yaşında oluyor bu yaş diliminde sınava girecek olanlar aramızda var mı?

alımlarda yaş sınırı sorun olur mu?

siz ne düşünüyorsunuz?

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