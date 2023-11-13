Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Kasım 2023 22:14
Emekli memurların KPSS ile yeniden atanması hakkında
Arkadaşlar merhaba.. Emekli memurlar KPSS ile yeniden atanabilir mi? Ben 2,5 sene önce malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. Şimdi tekrar memuriyete dönmek istiyorum.. Biraz araştırdım ama net bir bilgiye ulaşamadım.. Yani KPSS ile yeniden atanmada herhangi bir sorun yaşar mıyım? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Çok teşekkürler..

Mustafa Kılıç 12
Aday Memur
13 Kasım 2023 22:16
bi arkadasla tanistik. polisken psikiyatrik bi sorun yasamis ama malulen emeklilik.yada gih olmamis olbilir 10 yili doldurmadigi icin. engelli.kpss ye girip atanmis. denk gelirsem sorayim

Maverıck
Şef
13 Kasım 2023 22:19
tamam olur.. Çok teşekkür ederim..
Mustafa Kılıç 12, 2 saat önce
bi arkadasla tanistik. polisken psikiyatrik bi sorun yasamis ama malulen emeklilik.yada gih olmamis olbilir 10 yili doldurmadigi icin. engelli.kpss ye girip atanmis. denk gelirsem sorayim
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