Emekli memurların KPSS ile yeniden atanması hakkında

Arkadaşlar merhaba.. Emekli memurlar KPSS ile yeniden atanabilir mi? Ben 2,5 sene önce malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. Şimdi tekrar memuriyete dönmek istiyorum.. Biraz araştırdım ama net bir bilgiye ulaşamadım.. Yani KPSS ile yeniden atanmada herhangi bir sorun yaşar mıyım? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Çok teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Emekli memurlar KPSS ile yeniden atanabilir mi? Ben 2,5 sene önce malulen emekli oldum.. Psikiyatri bölümünden.. Şimdi tekrar memuriyete dönmek istiyorum.. Biraz araştırdım ama net bir bilgiye ulaşamadım.. Yani KPSS ile yeniden atanmada herhangi bir sorun yaşar mıyım? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Çok teşekkürler..