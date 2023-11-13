Edirne L Tipi CİK'te neler oluyor?

Yaklaşık 9 ay önce hizmete alınan Edirne L Tipi CİK'te personele karşı çok ağır mobing yapılıyor. Personellere Kurum 2. müdürü ve sorumlu ikbm n.ı tarafından ağır psikolojik baskı uygulanıyor. Cezaevi açılış sürecinde personel 15-16 saat zor şartlarda çalıştırıldı. ve bu fazla çalışma izinleri verilmiyor. izin talep edildiğinde yöneticiler bin dereden su getiriyorlar izin vermemek için. personele pazartesi ve cuma günleri izin verilmiyor. yıllık izni bile kolay kolay kullandırtmıyorlar. personele uygulanan mobing o kadar şiddetli ki herkes tayin yazıp gitmek istiyor. kimse bu haliyle kurumda çalışmak istemiyor. personel tutanak tehdidiyle çalıştırılıyor. en ufak şeylere tutanak tutup disiplin soruşturması açıp memurların görev yerlerini değiştiriyorlar. personel tehdit ediliyor, küçümseniyor, mahkumların yanında azarlanıyor. sağlık raporu alan personeli izin ya da istirahat günlerinde çalışmaya çağırıyorlar, gelmeyen olursa hakkında disiplin işlemi yapılacağını söylüyorlar. öğle arası telefona çıkan personel hakkında disiplin soruşturması açılıyor. dışarıdan kitap getirmek yasak. daha sayabileceğim birçok örnek var ama kısa kesmek istiyorum. sorumlu başmemur tüm personeli eziyor, azarlıyor, çalışma şevkini kırıyor. personelin çoğunun psikolojik durumu iyi değil. idarecilere gelecek olursak kurum müdürü yeni açılacak cezaevine gönülsüz tayin edildiği için tepki olarak tüm yetki ve görevini gayriresmi olarak kurum 2. müdürüne devretmiş, kurum müdürü ne mahkumların ne de personelin sıkıntılarıyla asla ilgilenmiyor. personel kurum müdürüne sıkıntılarını söylediği zaman müdür, sorumlu başmemur ne derse o diyor. bu düzenden idareciler memnun. kurum müdürü hiçbir şeyle ilgilenmeyip maaşını alıyor. 2. müdür kurum müdürünün görev ve yetkilerini kullandığı için o da bu durumdan aşırı memnun. çünkü kurumu o yönetiyor, egosu tavan. idare memurları müdürcülük oynuyor. müdürüm diye hitap etmezsen sert yapıyorlar. özellikle bayan idare memuru. böyle bir ego olamaz. kurumdaki bu mobing düzeninin artık gündeme gelmesi gerekiyor. kuruma müfettişler veya savcı gelip personelle yüz yüze konuşsa, sorular sorsa, personele yapılanlar karşısında, mobing uygulayan kişiler hakkında sürülme değil hapis cezası bile gerektirdiğini anlayacaklardır. çünkü mobing kanunlara göre suçtur ve uygulayanlar hakkında hapis cezası dahi verilebilir. sorumlu başmemur n.ı. tüm personele kan kusturuyor. çoğunluğu 2 yıllık memur olan personel de aman görev yerim değiştirilmesin aman disiplin soruşturması açılmasın diye korkudan hakkını arayamıyor.

bir arkadaşımın ricası üzerine yazdım.