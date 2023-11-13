yillik izin hakkinda...ne yapmaliyim ?

Selamun aleykum hocalarım.benim diz kapaklarımda ayap bileklerimde namaz esnasında ruku da baldırımda gerilme oluyor ve secdede ise ayak parmaklarımı bukemiyorum sancıyor

Bulunduğum yrde ortapedi var ama o bızimle alakalı değil fizik tedaviye gitmen gerek diyor

fizik tedavi için ise ile gitmem gerek ve bulunduğum yerde yok fizik tedavi doktoru

randevu aldım ıleri tarihe

bu surecte görev yaparken zorluk yaşıyorum

arabam yok ve görev yerim 1 km uzakta günde 5 vakit gidiyorum ağrı sızı oluyor yururken ve namaz kıldırırken

muftu beye söyledim

yıllık izin verirmisiniz randevu gunune kadar dinleniyim ve randevu günü doktra muayene olup geliyim size arzediyim diye

bana sadece randevu günü izin vereceğini o tarihte gelmemi ve 1 gün izin vereceğini söyledi

bu durumda napıyım görevi yaparken zorlanıyorum sağlığım çok önemli ..bana bilgi verin muftu beyin onca acıklamama rağmen yıllık izin vermeme hakkı var mı .. bana yol gösterir misisniz..