yillik izin hakkinda...ne yapmaliyim ?

Selamun aleykum hocalarım.benim diz kapaklarımda ayap bileklerimde namaz esnasında ruku da baldırımda gerilme oluyor ve secdede ise ayak parmaklarımı bukemiyorum sancıyor
Bulunduğum yrde ortapedi var ama o bızimle alakalı değil fizik tedaviye gitmen gerek diyor
fizik tedavi için ise ile gitmem gerek ve bulunduğum yerde yok fizik tedavi doktoru
randevu aldım ıleri tarihe
bu surecte görev yaparken zorluk yaşıyorum
arabam yok ve görev yerim 1 km uzakta günde 5 vakit gidiyorum ağrı sızı oluyor yururken ve namaz kıldırırken
muftu beye söyledim
yıllık izin verirmisiniz randevu gunune kadar dinleniyim ve randevu günü doktra muayene olup geliyim size arzediyim diye
bana sadece randevu günü izin vereceğini o tarihte gelmemi ve 1 gün izin vereceğini söyledi
bu durumda napıyım görevi yaparken zorlanıyorum sağlığım çok önemli ..bana bilgi verin muftu beyin onca acıklamama rağmen yıllık izin vermeme hakkı var mı .. bana yol gösterir misisniz..
Selamun aleykum hocalarım.benim diz kapaklarımda ayap bileklerimde namaz esnasında ruku da baldırımda gerilme oluyor ve secdede ise ayak parmaklarımı bukemiyorum sancıyor
Bulunduğum yrde ortapedi var ama o bızimle alakalı değil fizik tedaviye gitmen gerek diyor
fizik tedavi için ise ile gitmem gerek ve bulunduğum yerde yok fizik tedavi doktoru
randevu aldım ıleri tarihe
bu surecte görev yaparken zorluk yaşıyorum
arabam yok ve görev yerim 1 km uzakta günde 5 vakit gidiyorum ağrı sızı oluyor yururken ve namaz kıldırırken
muftu beye söyledim
yıllık izin verirmisiniz randevu gunune kadar dinleniyim ve randevu günü doktra muayene olup geliyim size arzediyim diye
bana sadece randevu günü izin vereceğini o tarihte gelmemi ve 1 gün izin vereceğini söyledi
bu durumda napıyım görevi yaparken zorlanıyorum sağlığım çok önemli ..bana bilgi verin muftu beyin onca acıklamama rağmen yıllık izin vermeme hakkı var mı .. bana yol gösterir misisniz..