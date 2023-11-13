KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Kasım 2023 23:03
Ortam Çok sessiz ??
Ekimde açıklanması ve Marta yetiştirilmesi planlanan atamalar ne alemde acaba daha kadrolar bile açıklanmadı

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