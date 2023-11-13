Yardim eder misiniz

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Kasım 2023 23:20
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Yasadigim yere bir aile tasindi. Surekli kizimi cocugu rahatsiz etti. Defalarca uyardim aileye rica ettim. Okulda tuvalete kapatip darp etmisler. Okula dilekce verdim. Cezai ehliyeti olmadigi icin sikayetci olmadim. Bu hala konusup okulda rahatsiz etmeye devxm etti. Esim asagiya cagiralim konusalim dedi. Aylardir ne uyku kaldi bende ne yemek yiyebiliyorum. Asagida karsilikli bagirdik. Darp tehdit küfür hakaret yok. Ben cocugunun yaptiginin adli vaka oldugunu mahkemeye verebilecegimi soyledim. Sanirim bunlar korktu gidip polise sikayet etmisler bizi ifadeye cagirdilar. Biz de sikayetci olduk. Darp tehdit hakaret yok demis iki taraf da. Cok moralim bozuldu. Savci sizce ne karar verir? Evden tasiniyoruz cocugun okulunu degistirdik. Cok zoruma gidiyor. Takipsizlik alir mi? İlk defa boyle bir seyle karsilastim. Uzuntuden bir ayda inanilmaz zayifladim.

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