Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Kasım 2023 23:23
Belediyede müdür vekaleti

Belediyede çalıştığım birime müdür vekili olarak atandım vekalet ücretleri peşin mi yoksa çalıştıktan sonramı alınır bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirmi

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