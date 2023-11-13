Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Kasım 2023 23:46
Yhs kaldırılsın meclise teklif sunuldu yhsli arkadaşlar kamuoyu oluşturmamız lazım destek olun
..saygilar

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