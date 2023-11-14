Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 00:10
deprem bolgesi tayin talebi hak.

Selam arkadaşlar 2.sarkınıda yapmış bir kardeşinizim deprem bölgesinde sonradan şark olan bir ilde görev yapıyorum sorum şu görev süresi şu an 4 yıl olan bir ilde iki şark yapmış biri olarak ne zaman tayin isteyebilirim yoksa tayinlerde ismimin gelmesini beklemem lazım son olarak depremin ardından polnette tercih açılmıştı o günün heyecanıyla kalmak istiyorumu işaretlemiştim bundan sonraki süreç nasıl olacak bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok sevinirim şimdiden teşekkürler

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