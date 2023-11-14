Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Kasım 2023 00:56
Bilen arkadaşlar yardım edebilir mi?

Merhabalar. Ben bir vakıf üniversitesinin açmış olduğu Dr.Öğr.Üyesi kadrosuna başvuru yaptım. Başvurduğum fakülteden atandığıma dair mail geldi ve benden arşiv araştırması ile ilgili belgelerin doldurulmasını istediler. Bende doldurup gönderdim. Bu esnada başvurduğum bölümün başkanıyla da sürekli telefonda konuşuyorum. Daha sonra bu üniversitenin rektörü ve mütevelli heyeti değişti. Ve benim atamam rektörün önünde duruyor, imzalamıyor. Üniversiteyi aradığımda, atamanız iptal de olabilir, rektör onaylayabilir de deniliyor. Belli bir zaman verilmedi. Bu durumda ne yapılması lazım? Bilen arkadaşlar yazarsa, çok memnun olurum.

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