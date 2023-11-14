KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


14 Kasım 2023 02:32
aof anadolu universitesi kayit yeniledim ogrenci karti verilmiyormu

uzun süredir devam etmediğim bi bölüme kayıt yenileme ile devam ediyorum. öğrenci kartı almaya gerek yokmu hiç. sitesinde gerekli belgelerde yokta.

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