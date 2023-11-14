Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 04:23
Eş Durumu

Eş durumundan geçici tayin oldum bir yıl geçtikten sonra tekrar dilekçe yazdım naklen atamam olsun diye bu seferde tekrar çalışma belgesi istiyor eşimim hastalıktan dolayı işi bıraktı bu konuda yardımcı olabilecek var mı

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