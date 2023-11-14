KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Kasım 2023 07:04
Düz lise mezunu olarak ne yapabilirim?

Arkadaşlar ben üniversite sınavına gideceğim ama ortaöğretim kpss konuları çok kolay geldi yani en kötü ihtimalle 85-88 alırım. Ama düz taban olduğum için ayak işi yapamam. Masabaşı bir iş yapabilir miyim? Ortaöğretim mezunu olarak.

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