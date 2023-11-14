Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Kasım 2023 10:11
GYS tercihleri ne zaman yapılacak ?

4 AYDAN FAZLA ZAMAN OLDU HİÇ Bİ GELİŞME YOK MU ? BAKANLIKTA ÇALIŞAN ARKADAŞLARDAN AÇIKLAYICI Bİ CEVAP YAZAN OLURSA SEVİNİRİM .

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Sözlük

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