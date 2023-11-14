Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2023 10:47
Geçici görevlendirme

İstanbul, il ici 1 ay egitim için gorevlendirmeye tabi tutuldum.

Harcırah verilmesi gerekiyor mu?kimi evet,kimi hayır diyor

Teşekürler..

Çok Yazılan Konular

Engelli Yakınından Dolayı TayinSözleşme feshiHizmet birleşimiÖzel bankada geçen süreMemuriyetten Önceki Yedek Astsubaylık4b liyken başka alıma başvurmak

Sözlük

kayıp yıllar 2 Demir eksikliği 2 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 danıştay 1 iş yerinden sabah sabah haberleri okuyan mesai arkadaşı 1 Bugün olanlar 3 cam silmek 1 atatürk'e hakaret etmek isteyen devlet memuru 5 arahna 1 şahide 1

Son Haberler

Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildirMotorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdıDolar/TL, 28,63 seviyesinden işlem görüyorBursa merkezli DAEŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandıAltının gramı 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi