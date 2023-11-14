Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 10:48
2024 yılı genel atama hakkında

Herkese kolay gelsin bu yıl içersinde yapılan genel atama da batıdan doğuya depremden dolayı 480000 bin sicillilere hazırlık gelmişti ve Mart ayında gelmişti, 2024 yılında yapılacak genel atama ne zaman gelir ve yine aynı sicillere mi gelir acaba fikri veya bilgisi olan var mı ?

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