Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Kasım 2023 10:52
Saymanlık Kadrosu

Merhabalar ben milli eğitim müdürlüğünde şef kadrosunda çalışmaktayım. 2023 Temmuz ayında yapılmış olan Unvan değişikliği sınavında Saymanlık sınavına girdim. Herkes gibi tercih sürecini bekliyorum. Sorum şu. Bulunduğum ilçede bulunan Döner Sermaye işletmesine geçici olarak çalışan sayman bulunmaktadır. Yakından uzağa doğru tercihlerimi sıralayacağım. 65 puan aldım bilmiyorum bir yer gelir mi ama yine de tercih yapmayı düşünüyorum. Tercih yaptım ve bir yer geldi diyelim il dışı. Eş durumundan bulunduğum yere gelebilir miyim. Geçici görevde çalışan personelin yerine ben orda görevlendirme çalışabilir miyim. 2018 yılında yapılan görevde yükselme sınavında il dışı tercih yapanlar mazeret nedeniyle oldukları yerde kalmıştı. Ben tercih yapmak istiyorum. Benden düşük puanlı atanıp mazeretten hak tanınırsa pişman olurum diye düşünüyorum. Yargı yoluyla hakkımı arayabilir miyim olumsuz bir surum olursa. Bu konuda fikirlerinize ihtiyaç duyuyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkür ederim şimdiden.

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