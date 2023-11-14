Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2023 11:07
Memurluktan katipliğe geçtik maaş farkı 96 tl çıktı

memurluktan maaş düşük diye katipliğe geçtik fark sadece 96 tl kadronun bize hiç faydası olmadı

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