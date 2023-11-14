Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Kasım 2023 11:16
vhki lere nöbet tutturulabilir mi veya idare dışında bir yerde çalıştırılabilir mi
ünvan değişikliği ile ya vhki istiyorum ya da diyaliz ama vhki daha ağır basıyor şahsıma nöbet işi benlik değil ınu anlıyorum. acilde veya poliklinikte çalıştırılabilirler mi vhki liler

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