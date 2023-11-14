vhki lere nöbet tutturulabilir mi veya idare dışında bir yerde çalıştırılabilir mi

ünvan değişikliği ile ya vhki istiyorum ya da diyaliz ama vhki daha ağır basıyor şahsıma nöbet işi benlik değil ınu anlıyorum. acilde veya poliklinikte çalıştırılabilirler mi vhki liler

ünvan değişikliği ile ya vhki istiyorum ya da diyaliz ama vhki daha ağır basıyor şahsıma nöbet işi benlik değil ınu anlıyorum. acilde veya poliklinikte çalıştırılabilirler mi vhki liler