Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


14 Kasım 2023 11:38
Dijital para

Bizdede çalışmalara başlandı. Çin gibi olacağız belki ondanda beter. Yapay Zeka tehlikeli uzak durun diyoruz kimseyi inandıramıyoruz. saniyeler içinde senin sohbetlerinde dahil ne naneyi yediysen tespit ediyor. gizlimiz saklımız kalmadı. bunun yanı sıra dijital parayı dahil etcekler. kendimize ait hiçbir şey kalmıcak. paramıza çökecekler. kölesin. zaten köleydik paralı köle. ama özgürce paramızı kullanabiliyorduk. kullanamıcaksınız. mesela çin de kırmızı ışıkta geçtin. geçer geçmez tespit ediliyosun ve hesabından ceza tahsil ediliyor. akşam eve gidiyorsun bankada para kalmamış. çok dikkatli olmak lazım. ama bakıyorumda kimsenin sesi çıkmıyor gurban. razı sınız?

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